۲۲۰ کلاس درس جدید به آموزش و پرورش جدید تحویل می‌شود

استاندار بوشهر گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید ۲۲۰ کلاس درس جدید در اجرای پویش «به‌نام خلیج‌فارس مدرسه می‌سازیم» به آموزش و پرورش استان بوشهر تحویل می‌شود.