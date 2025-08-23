۲۲۰ کلاس درس جدید به آموزش و پرورش جدید تحویل میشود
استاندار بوشهر گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید ۲۲۰ کلاس درس جدید در اجرای پویش «بهنام خلیجفارس مدرسه میسازیم» به آموزش و پرورش استان بوشهر تحویل میشود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با تأکید بر نقش مهم این شورا، خواستار برگزاری منظم، به موقع و ماهانه جلسههای آن در شهرستانهای استان شد و گفت: تصمیمهای این شورا باید حاصل کار کارشناسی، هماندیشی، تبادل نظر و برخاسته از خرد جمعی باشد.
وی با اشاره به ظرفیت خوب شوراهای آموزش و پرورش در ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی برای همکاری و حمایت از آموزش و پرورش، بر لزوم بهرهگیری از مشارکت مردم، خیران و مؤسسههای غیردولتی تأکید کرد و آموزش و پرورش را یکی از مهمترین مؤلفههای موثر در توسعه استان دانست و افزود: این نهاد علاوه بر تربیت نسل آینده، در ارتقای شاخصهای فرهنگی و اجتماعی نیز تاثیر گذار است.
استان بوشهر همچنین بر استفاده از اعتبارات ملی، مسئولیتهای اجتماعی و مشارکت خیران برای بهبود فضاهای آموزشی استان و تشویق خیران آموزشی تأکید کرد و افزود: در هر جلسه شورای آموزش و پرورش استان از یکی از خیران مدرسهساز تقدیر و فعالیتهایشان از طریق رسانهها به جامعه معرفی شود.
وی با اشاره به اولویت دولت در توسعه و عدالت آموزشی از تحویل ۲۲۰ کلاس درس جدید در ماه جاری به آموزش و پرورش استان نیز خبر داد و بر لزوم آمادگی کامل مدارس برای بازگشایی در موعد مقرر تأکید کرد.
زارع در پایان جلسه از همه اعضای شوراهای آموزش و پرورش استان و شهرستانها خواست به پویش «به نام خلیج فارس مدرسه میسازیم» بپیوندند و از ظرفیت خیران و مردم برای ارتقای آموزشی استان استفاده کنند.