به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، یادواره شهدای «لاله‌خیز» روز دوشنبه، سوم شهریور در محل ساختمان شیشه‌ای سازمان صداوسیما برگزار می‌شود.

شبکه یک سیما این آیین را باتوجه به انعکاس مطلوب رسانه‌ای جنایات رژیم صهیونیستی و روایت مظلومیت شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه در برنامه «لاله‌خیز» ترتیب داده است.

خانواده معظم شهدا، برخی چهره‌های سیاسی و فرهنگی و جمعی از مدیران و همکاران سازمان صداوسیما در این یادبود و در شب خاطره که به‌صورت زنده از شبکه یک پخش می‌شود، حضور خواهند داشت.