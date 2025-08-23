پخش زنده
در دهه پایانی ماه صفر، حدود ۴۰ موکب در مسیر نیشابور تا نقطه انتهایی اتصال این شهرستان به مشهد، استقرار یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده سپاه نیشابور گفت: این موکبها خدمات گستردهای شامل تغذیه، اسکان، پذیرایی، بهداشتی و رفاهی به زائران ارائه میدهند.
سرهنگ پاسدار علی نیک یاد ادامه داد: یکی از این موکبها، «موکب پیامبر اعظم (ص)» است که با مشارکت و همت بسیج ادارات و کارخانجات شهرستان نیشابور برپا شده است
مدیر موکب پیامبر اعظم (ص) هم در این باره گفت: موکب پیامبر اعظم (ص) نیشابور، در دهه پایانی صفر، روزانه به پنج هزار زائر رضوی خدمات رایگان غذایی و رفاهی، ارائه میکند.
غلامحسین فخریان افزود: این موکب به صورت ۲۴ ساعته و با ارائه خدمات متنوعی از جمله سه وعده غذایی اصلی، آب جوش، چای و آب خنک، به زائران خدمترسانی میکند.
به منظور خدماترسانی به زائران پیاده در مسیر نیشابور، علاوه بر این موکب، ۲۹ موکب سیار و ۹ موکب ثابت نیز در طول مسیر استقرار یافته است تا خدمات جامعی را به عاشقان امام رضا (ع) ارائه دهند.