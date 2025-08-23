پخش زنده
با پیگیریهای مستمر زیستمحیطی و همراهی دستگاههای اجرایی، الگوی مصرف انرژی در نیروگاه شازند اصلاح شد و سهم گاز طبیعی در سبد سوخت این نیروگاه به ۸۰ درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مدیرکل مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی با اعلام این خبرگفت : در نتیجه تلاشهای پیگیرانه و تعامل میان محیط زیست استان، استانداری و نمایندگان مردم، نیروگاه شازند بخش عمدهای از سوخت خود را از گاز طبیعی تأمین میکند و مصرف مازوت به حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.
امیر انصاری افزود: این تغییر، بیانگر تعهد نیروگاه به کاهش آلایندگی و بهبود کیفیت هواست و نشان میدهد که اکثریت تجهیزات نیروگاه از مازوت به گاز طبیعی تغییر یافتهاند.
انصاری تأکید کرد: کاهش مصرف مازوت علاوه بر کاهش مستقیم آلایندهها، نقشی اساسی در ارتقای کیفیت هوای استان مرکزی و سلامت شهروندان دارد و ادامه این روند نیازمند نظارت و حمایت مستمر دستگاههای مسئول است.