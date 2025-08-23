راهیابی آقامیرزایی به فینال C کایاک ۵۰۰ متر قهرمانی جهان
علی آقامیرزایی با قرارگیری در جایگاه هفتم دور نیمهنهایی مسابقات آبهای آرام قهرمانی جهان به فینال C کایاک ۵۰۰ متر راه یافت.
علی آقامیرزایی و پیمان قویدل با هدایت آرش بصارتدار نمایندگان ایران در این رقابتها هستند.
علی آقامیرزایی امروز در گروه دوم نیمهنهایی به مصاف رقبایی از دانمارک، لهستان، جمهوری چک، فرانسه، انگلیس، ژاپن، تیم مهاجران و آمریکا رفت و در پایان با زمان ۱:۴۰.۴۱ دقیقه در رده هفتم قرار گرفت و راهی فینال C شد. در این رقابت نمایندگان تیم مهاجران، دانمارک و جمهوری چک اول تا سوم شدند.
فینال C این ماده فردا ۲ شهریور برگزار میشود.