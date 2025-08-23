با بهره برداری از طرح دوگاز چهار بزرگراه شامل بزرگراه شهید لشگری، بزرگراه شهید فهمیده(تهران-کرج)، بزرگراه شهید همدانی و بزرگراه شهید خرازی به یکدیگر متصل می شوند.

‌به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، معاونت حمل ونقل وترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: با تکمیل چهار دسترسی چپگرد(لوپ) تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید خرازی با بزرگراه دوگاز با هدف حذف دوربرگردان همسطح شرق بلوار اردستانی و ایمن سازی تردد و در نهایت تامین گردش های ترافیکی شرق به شرق و غرب به غرب از سر گرفته‌ خواهند شد.

‌براساس این گزارش ، احداث بخشی از بزرگراه شمالی – جنوبی دوگاز در تقاطع با بزرگراه شهید خرازی به طول ۱۰۰۰ متر با عرض متوسط ۱۷ متر در سه خط عبوری در هر مسیر، بهسازی چهار دسترسی این تقاطع با جهت های ترافیکی غرب به شمال، شمال به شرق، شرق به جنوب و جنوب به غرب به طول مجموع ۱۰۱۰ متر با عرض متوسط ۷ متر، تکمیل کندروی جنوبی بزرگراه شهید خرازی به طول ۲۰۰۰ متر با عرض متوسط ۸ متر بخش های اجرایی این طرح است.

یکی از ویژگی های بهره برداری از این طرح موجب کاهش بار ترافیکی در بلوار شهید اردستانی در محله دانشگاه شریف است، همچنین تردد خودروها سنگین در این محور حذف خواهد شد.

‌گفتنی است بزرگراه دوگاز نام بزرگراهی شمالی-جنوبی در غرب تهران است که از امتداد بلوار کرمان خودرو در تقاطع با بزرگراه شهید لشگری آغاز و با گذر از تقاطعات آزادراه شهید فهمیده(تهران-کرج)، خیابان دانش و بزرگراه شهید همدانی به تقاطع بزرگراه شهید خدایی تهران می رسد.

اجرای ادامه بزرگراه دوگاز علاوه بر تکمیل کمربندی ناتمام جنوب غرب تهران، منجر به تسهیل دسترسی از شمال غرب پایتخت به جاده شهریار و ملارد و بالعکس شده و نقش اساسی در توزیع ترافیک حدفاصل بزرگراه خرازی تا بزرگراه شهید لشگری خواهد داشت.