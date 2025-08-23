مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: در هفته دولت امسال چندین طرح در حوزه‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی با سرمایه‌گذاری ۱۱ هزار و ۵۱۴ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان طرح در حوزه آب و فاضلاب به بهره برداری می‌رسد

بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان طرح در حوزه آب و فاضلاب به بهره برداری می‌رسد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «هاشم امینی» گفت: ۳۸۵ طرح حفر و تجهیز چاه به ظرفیت ۵۱۴۸ لیتر در ثانیه و ساخت ۵۸ مخزن ذخیره آب به ظرفیت ۲۵۴ هزار و ۴۵۰ متر مکعب از جمله طرح‌های آبرسانی شهری است.

مدیرعامل آبفای کشور اجرای ۶۴۳ کیلومتر خطوط انتقال و جمع‌آوری، ساخت ۵۷ ایستگاه پمپاژ و هم‌چنین بهره‌برداری از تصفیه‌خانه آب ملکشاهی را از دیگر طرح‌های بخش آب شهری برشمرد و افزود: بهره‌برداری از سامانه نمک‌زدایی به ظرفیت ۳۰۰۰ مترمکعب در روز از دیگر طرح‌های قابل بهره‌برداری است.

وی به سرمایه‌گذاری ۳۷۸۹ میلیارد تومانی در بخش طرح‌های آبرسانی روستایی قابل افتتاح در هفته دولت اشاره کرد و افرود: با بهره‌برداری از این طرح‌ها ۷۵۴ روستا با جمعیت ۵۹۵ هزار و ۵۳۵ نفر را زیر پوشش خدمات‌رسانی قرار می‌گیرند.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در ادامه مجموع سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در حوزه فاضلاب شهری و روستایی را ۱۵ هزار و ۳۱۸ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: مهم‌ترین آن اجرای ۵۴ کیلومتر خط انتقال، اجرای ۸۰۰ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب و ۱۱ تصفیه‌خانه و پکیج تصفیه فاضلاب است.

امینی گفت: با اجرای این طرح‌ها ۱۱۱ هزار و ۳۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز پساب تولید می‌شود.