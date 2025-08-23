پخش زنده
چهل وسومین یادواره شهدای ۲۵شهیدروستای محمدآباد بخش مرکزی آران وبیدگل برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون اطلاعات عملیات کمیته جست وجوی مفقودین وشهدای جنوب کشورگفت: شهدا انقلاب با دست خالی، اما قلبی پر از ایمان و شجاعت از جمهوری اسلامی دفاع کرده و آثار و برکات وسیع آن مشهود است.
سرتیپ دوم پسدارمرتضی احمدیان افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران توانسته است به یکی ازبزرگترین توانهای موشکی دنیا تبدیل شود.
احمدیان تاکید کرد: شهدای ما ثابت کردند میتوان سالیان سال بدون نیاز به ابرقدرتها مبارزه کرد، در جنگ بسیاری از توانمندیهای خود را به فعل رساندیم اگر جنگ نبود از قدرت دفاعی و نظامی و تسلیحاتی به این حد برخوردار نبودیم.
وی تاکیدکرد: امروز عظمت صهیونیستها و آمریکا در دنیا به خطر افتاده و بالاترین عظمت را در دنیا شیعیان دارند.