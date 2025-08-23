به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ پیکر مادر شهید مسیحی هرمز باباخانی امروز در ارومیه با حضور مردم و مسئولان در کلیسای ننه مریم ارومیه تشییع و در روستای علی آباد ارومیه به خاک سپرده شد.

شهید هرمز باباخانی تنها شهید اقلیت دینی مسیحی روستای علی آباد ارومیه هست و عشق و ارادت این شهید والامقام به مکتب امام حسین (ع) در پیش از شهادت اش همچنان زبانزد مردمان دیارش است.

این شهید والا مقام در دوران دفاع مقدس جان خود را فدای اسلام و میهن کرده و همواره در زندگی خود آزادگی و ایثار را از مکتب امام حسین (ع) فراگرفته بود.

مادر این شهید بزرگوار هر سال در ایام محرم پذیرای دسته عزاداری روستای علی آباد است چرا که معتقد است روح فرزند شهیدش با شنیدن ندای یا حسین عزاداران شاد می‌شود.

عزاداران روستای علی آباد ارومیه هر سال مهمان مزار شهید باباخانی از شهدای اقلیت دینی هستند تا با سردادن ندای یاحسین شادی بخش روح این شهید والامقام باشند.

شهید هرمز باباخانی متولد سال ۱۳۵۲ بود که در خردادماه سال ۱۳۶۷ در منطقه عملیاتی مهران به فیض شهادت نائل آمد.