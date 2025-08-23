به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛فرمانده انتظامی استان لرستان در پیامی ضمن تبریک و تسلیت شهادت پنج تن از حافظان امنیت مردم گفت: مطمئن باشید که خون این شهیدان، درخت انقلاب اسلامی را آبیاری خواهد کرد و عزم ما را به عنوان میراث داران و ادامه دهندگان راه این عزیزان، برای مبارزه با تروریسم و ناامنی راسخ‌تر خواهد نمود.

در پیام سردار محمد رضا هاشمی فر آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خبر شهادت ناجوانمردانه پنج تن از پرسنل خدوم و همکاران نیروی انتظامی در سیستان و بلوچستان، قلب‌های ما را مملو از اندوه و خشم کرد. این جوانان غیور و عزیز، قهرمانان گمنام این آب و خاک هستند که در راه تامین امنیت و آسایش مردم، جان خود را فدا کردند. آنها توسط گروهک‌های تروریستی جنایتکار وابسته به ایادی استکبار و رژیم سفاک صهیونیستی به شهادت رسیدند، اما نامشان برای همیشه در تاریخ این سرزمین جاودان خواهد ماند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های داغدار این عزیزان و مردم شریف ایران اسلامی، اعلام می‌دارم که این شهیدان، افتخار همه ما هستند. صبر و استقامت خانواده‌های معزز شهدا، بی‌شک مایه دلگرمی و قوت قلب همه ما خواهد بود.



به گروهک‌های تروریستی مزدور و حامیان آنها هشدار می‌دهیم که قطعا انتقامی سخت و کوبنده در انتظارشان خواهد بود. همرزمان این عزیزان در فراجا و سایر نیروهای مسلح، با عزمی راسخ و اراده‌ای پولادین، انتقام خون این شهیدان را از جنایتکاران خواهند گرفت و درس عبرتی فراموش‌نشدنی به آنها خواهند داد.