۱۲۷ طرح عمرانی در نخستین روز هفته دولت در شهرستان کهگیلویه بهره برداری و یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یداله رحمانی در حاشیه بهره برداری از طرح های هفته دولت شهرستان کهگیلویه گفت: اشتغال دغدغه اصلی مردم این شهرستان است و به همه مدیران تاکید کرده‌ام که نهایت سعی و تلاش خود را برای فعال‌سازی حداکثری کارگاه‌های طرح های عمرانی ملی، استانی و شهرستانی به کار گیرند.

استاندار در ادامه با اشاره به طرح های کلان استانی، افزود: رفع مشکلات طرح مهمی مانند پتروشیمی دهدشت در دست اولویت است و مطابق قول مساعد آقایان موحد، تاج‌گردون نمایندگان مردم در مجلس و شریعتمداری، تامین منابع مالی برای دو مجتمع پتروشیمی گچساران و دهدشت انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه این دو طرح حدودا ۴۶ درصد پیشرفت کاری دارند، گفت: برنامه‌ریزی شده، پتروشیمی گچساران پایان سال ۱۴۰۵ و پتروشیمی دهدشت در نیمه اول سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری برسند.

استاندار ادامه داد: مذاکراتی با مجموعه حوزه خلیج فارس و بانک‌های عامل برای تامین منابع ریالی و ارزی در جریان است و امیدواریم به زودی شاهد تزریق منابع و شتاب گرفتن اجرای این طرح های مهم اقتثادی باشیم تا از نگرانی‌ها درباره تعدیل نیرو کاسته و از حداکثر ظرفیت اشتغال‌زایی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه این طرح ها مبتنی بر ظرفیت‌های نفت و گاز استان هستند و توسعه آنها زنجیره ارزش را کامل‌تر و آثار رفاهی آن را برای مردم مشهود می کند.

استاندار اضافه کرد: امروز در این شهرستان شاهد افتتاح و کلنگ‌زنی ۱۲۷ طرح عمرانی با مجموع اعتبار هزار و ۲۰۶ میلیارد تومان هستیم. وی افزود: از این تعداد، ۱۰۰ طرح با اعتبار ۲۴۵ میلیارد تومان افتتاح و ۲۷ طرح با اعتبار ۹۶۲ میلیارد تومان کلنگ‌زنی می‌شوند.

رحمانی گفت:شرکت‌های آب و فاضلاب، برق، نوسازی مدارس و راهداری سهم عمده‌ای در این پروژه‌ها دارند.

وی با اشاره به طرح های بخش اقتصادی شهرستان افزود: دو طرح اقتصادی با اعتبار ۵۵ میلیارد تومان (که در صورت احتساب مرحله دوم به ۷۱ میلیارد تومان می‌رسد) کلنگ‌زنی شد که یکی از آنها یک واحد گلخانه‌ای در راستای برنامه های توسعه کشاورزی است. همچنین، ۶ طرح اقتصادی شامل یک مجموعه نیروگاه خورشیدی ۹۶ کیلوواتی و ۹۶ نیروگاه خورشیدی منفرد به بهره‌برداری رسید.

استاندار به برخی از طرح های شاخص امروز اشاره و خاطرنشان کرد: از پروژه بهسازی راه روستایی «دم عباس» به طول ۶.۵ کیلومتر و اعتبار ۲۶۱ میلیارد تومان بازدید شد که با افتتاح آن مسیر ارتباطی مردم مناطق دیشموک و قلعه رئیسی به مرکز استان ۲۱ کیلومتر کوتاه‌تر شده و امنیت، کاهش تصادفات، صرفه‌جویی در زمان و انرژی را به همراه خواهد آورد.

استاندار یادآور شد: همچنین، شبکه آبرسانی روستای کلات به طول ۵ کیلومتر با ۳ میلیارد تومان اعتبار، آغاز عملیات مرمت قطعه سوم محور «پاتاوه – دهدشت» با تخصیص ۵۵۰ میلیارد تومان توسط شرکت راهداری و عملیات روکش آسفالت ۲۲ کیلومتر از دهدشت به سمت تونل پات با اعتبار ۹۰ میلیارد تومان از دیگر طرح های مهمی که عملیات اجرایی آنها از نخستین روز هفته دولت امسال آغاز شد.