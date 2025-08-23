«هفته دولت» نه فقط یادآور شهادت مظلومانه رجایی و باهنر، بلکه فرصتی برای مرور دستاوردهای دولت و بازنگری در مسیر خدمت به مردم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفته اول شهریورماه در تقویم ملی ایران با عنوان هفته دولت نامگذاری شده است؛ مناسبتی برای گرامیداشت یاد و خاطره دو دولتمرد برجسته و شهید انقلاب اسلامی، محمدعلی رجایی (رئیسجمهور) و محمدجواد باهنر (نخستوزیر) که در هشتم شهریور سال ۱۳۶۰ در انفجار دفتر نخستوزیری به دست منافقان به شهادت رسیدند.
این هفته، فرصتی است برای مرور دستاوردهای دولت، تبیین برنامههای آینده، و تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان. شعار امسال هفته دولت «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» انتخاب شده است؛ شعاری که بر حضور مستمر دولت در کنار مردم و دفاع از مطالبات آنان تأکید دارد.
هفته دولت، نمادی از خدمتگزاری صادقانه، سادهزیستی، و مردمی بودن دولتمردانی است که جان خود را در راه آرمانهای انقلاب فدا کردند.
حامد گلی گزارش می دهد