به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به نقل از اداره کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان رضوی، امروز (شنبه) در آستانه سالروز شهادت امام رضا (ع)، آیین آزادی زندانیان نیازمند و دارای شرایط قانونی از زندان‌های استان به همراه مراسم معنوی اجتماع بزرگ زندانیان عزادار (سوگواره رضوی) با حضور مقامات قضایی خراسان رضوی و مداحی حاج صادق آهنگران در زندان مرکزی مشهد برگزار شد.

پویش «به عشق امام رضا (ع) می‌بخشم» از ابتدای دهه پایانی ماه صفر آغاز و تا شهادت امام رضا (ع) ادامه دارد که در قالب آن ۸۸۸ زندانی از زندان‌های خراسان رضوی آزاد شدند.

بخشی از این زندانیان بدهکار مالی بودند و با پرداخت بدهی آزاد شدند و بخش دیگر زندانیانی که حائز شرایط قانونی بودند، با بهره‌گیری از ارفاقات قضایی، زمینه آزادی آنان فراهم شد.

مجموع بدهی مالی زندانیان جرایم غیر عمد آزاد شده دو هزار و ۴۲۰ میلیارد بود که با کمک ۵۰ میلیارد ریالی ستاد دیه و خیرین نیک اندیش، گذشت شکات پرونده، پذیرش اعسار و آورده خود زندانیان، این میزان بدهی پرداخت شد و این زندانیان همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع) از زندان‌های سطح خراسان رضوی، آزاد شدند و به آغوش گرم خانواده بازگشتند.

۱۱ باب زندان، یک کانون اصلاح و تربیت و همچنین اردوگاه حرفه‌آموزی و کار - درمانی چناران در خراسان رضوی زیر پوشش مدیریت اداره کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی این استان قرار دارد.

بر اساس اعلام مسوولان قضایی، استان خراسان رضوی حدود ۱۷ هزار زندانی دارد.