مرکزام آر آی با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، در بیمارستان سینا زرندبه بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،عملیات اجرایی مرکزام آر آی زرند سال ۱۴۰۳ آغاز شد که تامین اعتبار آن از محل مشارکت فولاد زرند ایرانیان و منابع دانشگاه علوم پزشکی بوده و ارائه خدمات تصویربرداری و پزشکی به بیماران با وزن بالای ۱۰۰ کیلوگرم اولین بار در بخش دولتی استان کرمان از مزیتهای این مرکز است.
این مرکز که نخستین دستگاهام آر آی در شهرستانهای شمالی زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان محسوب میشود، به مناسبت هفته دولت با هزینهکرد ۹۳۰ میلیارد ریال افتتاح شد و آماده خدمات رسانی به ۱۷۵ هزار نفر است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در این آیین گفت: پس از یک سال انتطار و با پیگیری نماینده مردم و مسئولان و با جدیت شرکت فولاد زرند ایرانیان این دستگاه به بهرهبرداری رسید که کمک زیادی به تکمیل چرخه درمان شمال استان کرمان میکند.
مرتضی هاشمیان افزود: با توجه به مسئولیت اجتماعی صنایع و معادن، انتظار داریم حوزه سلامت را در همه بخشهای آن شامل درمان، پیشگیری، پژوهش و فناوری و آموزشی مورد توجه داشته باشند.
زهرا بهروزآذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده صبح امروز (شنبه) وارد کرمان شد وطرحهای هفته دولت در شهرستان زرند، بخش چترود و شهر کرمان را افتتاح میکند.
مرحله نخست کارخانه تولید و مونتاژ ماشینآلات راهسازی، معدنی و کشاورزی نیز امروز با حضور معاون رئیس جمهور در شهرستان زرند به بهرهبرداری رسید.
زهرا بهروزآذر در آیین بهرهبرداری از مرکزام آر آی شهرستان زرند گفت: با تاکید رئیس جمهور باید اختیار تصمیم گیریها را هر آنچه که میشود به استانداران تفویض کنیم.
همچنین با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و استاندار کرمان از خانواده شهید "دکتر حسین گرکانینژاد" اولین پزشک شهید جمهوری اسلامی ایران تجلیل شد.
معاون رئیس جمهور با همراهی استاندار کرمان، نماینده مردم زرند در مجلس شورای اسلامی و هیات همراه از بخش اورژانس بیمارستان سینا زرند نیز بازدید و از پزشکان مجموعه به مناسبت روز پزشک (اول شهریور) قدردانی کردند.