با تلاش محیط‌بانان، مردم محلی و دستگاه‌های اجرایی، آتش‌سوزی گسترده در منطقه حفاظت‌شده شاهو و کوسالان پس از ۱۲ ساعت مهار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رئیس اداره حفاظت محیط زیست کامیاران گفت: متأسفانه بر اثر این آتش‌سوزی حدود ۳۰ هکتار از اراضی منطقه موسوم به «په چه ره ش» دچار خسارت شد.

مسعود محمودی افزود: این حریق از ساعت ۱۷ روز جمعه آغاز شد و با مشارکت محیط‌بانان، جوامع محلی و همکاری ادارات، بامداد امروز (شنبه) به طور کامل مهار شد.

منطقه حفاظت‌شده شاهو و کوسالان با وسعتی بیش از ۵۶ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های کامیاران، سروآباد و مریوان قرار دارد. این منطقه به دلیل تنوع زیستی بالا و معماری خاص روستاهایش، از مهم‌ترین زیستگاه‌های طبیعی کردستان به شمار می‌رود.

براساس گزارش‌ها، تاکنون ۱۱۷ گونه پرنده، ۲۳ گونه پستاندار، ۱۷ گونه خزنده و ۲۴۲ گونه گیاهی در این منطقه شناسایی شده که از میان آنها می‌توان به پرندگان شکاری، سیاهگوش، کل و بز، خرس قهوه‌ای و پلنگ اشاره کرد.