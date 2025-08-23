پخش زنده
امروز: -
در آیینی مسئولان و جمعی از ورزشکاران و مردم شهرستان برخوار از هستی عسگری، قهرمان ووشو، در جوار گلزار شهدای شهر خورزوق استقبال کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نائب رییس هیأت ووشو استان اصفهان گفت: استقبال از ورزشکاران جلوهای خاص از همبستگی، افتخار و قدردانی از تلاش ورزشکاران است.
سامره خلیلی افزود: هستی عسگری در دوازدهمین دوره پیکارهای ووشو جوانان قهرمانی آسیا که در کشور چین برگزار شد، با نمایش مهارتهای فنی و روحیهای مثالزدنی، موفق به کسب مدال برنز شد و بر سکوی سوم آسیا ایستاد.
وی گفت: این موفقیت نشاندهنده ظرفیتهای بالای جوانان ایرانی در عرصههای بینالمللی است و بار دیگر ثابت کرد که با تلاش، پشتکار و حمایت، میتوان به قلههای افتخار دست یافت.