در آیینی مسئولان و جمعی از ورزشکاران و مردم شهرستان برخوار از هستی عسگری، قهرمان ووشو، در جوار گلزار شهدای شهر خورزوق استقبال کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نائب رییس هیأت ووشو استان اصفهان گفت: استقبال از ورزشکاران جلوه‌ای خاص از همبستگی، افتخار و قدردانی از تلاش ورزشکاران است.

سامره خلیلی افزود: هستی عسگری در دوازدهمین دوره پیکار‌های ووشو جوانان قهرمانی آسیا که در کشور چین برگزار شد، با نمایش مهارت‌های فنی و روحیه‌ای مثال‌زدنی، موفق به کسب مدال برنز شد و بر سکوی سوم آسیا ایستاد.

وی گفت: این موفقیت نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای جوانان ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی است و بار دیگر ثابت کرد که با تلاش، پشتکار و حمایت، می‌توان به قله‌های افتخار دست یافت.