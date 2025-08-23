به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: مرزبانان مستقر در پست کنترل و مراقبت مرزی ۱۷ شهریور حین کنترل مسافران، رانندگان و خودرو‌های ترانزیتی در قسمت ورود به کشور، به دو مسافر افغانستانی مشکوک شدند و در بازرسی از آنها، ۱۱ قطعه فلز طلا به وزن دو کیلو و ۶۷۶ گرم، ۲۷ قطعه سکه تمام بهار آزادی و پنج قطعه فلز نقره به وزن ۸۰۰ گرم کشف کردند.

سردار مجید شجاع افزود: طبق برآورد کارشناسان، ارزش ریالی این کشفیات ۱۷۸ میلیارد ریال است.

وی بیان کرد: مرزبانان با دستگیری دو قاچاقچی طلا در این رابطه، آنها را به همراه کشفیات به مراجع مربوطه تحویل دادند.