معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های متمرکز هوش مصنوعی و حمایت مالی از استان‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین امروز شنبه اول شهریور در سفر یک روزه خود به تبریز در آئین افتتاح اولین مرکز نوآوری هوش مصنوعی و اینترنت اشیا شمالغرب افزود: به دلیل هزینه بالا، ایجاد زیرساخت هوش مصنوعی به صورت پراکنده، صرفه اقتصادی ندارد.

وی از راه‌اندازی سرویس گرافیکی متمرکز با حمایت معاونت علمی خبر داد.

وی با اشاره به نقش ستاد هوش مصنوعی در تقسیم‌بندی و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها، اظهار کرد: معاونت علمی به همان میزان که استان‌ها برای خرید سخت‌افزار اعتبار مالیاتی اختصاص دهند، سهمی معادل آن را اضافه خواهد کرد، به عنوان نمونه اگر استانی سه همت اعتبار در نظر بگیرد، معاونت نیز سه همت دیگر به آن افزوده و مجموعاً شش همت برای آن استان اختصاص داده می‌شود.

افشین خاطرنشان کرد: این طرح در حال حاضر در تهران آغاز شده و به زودی در سراسر کشور گسترش خواهد یافت.

وی به پیشرفت‌های علمی ایران در حوزه هوش مصنوعی اشاره و اظهار کرد: در حوزه علمی، رتبه ایران در دنیا بین ۱۴ تا ۱۸ است، اما در کاربردپذیری، در رده ۷۰ تا ۷۵ قرار گرفته‌ایم.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور گفت: این شکاف، دلیلی برای تمرکز بر کاربرد هوش مصنوعی است. با حمایت معاونت علمی، فراخوان‌های متعددی در این راستا منتشر شده است.

وی به فراخوان مشترک معاونت علمی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و ادامه داد: این فراخوان با هدف ارتقای فناوری و کاربرد‌های هوش مصنوعی در صنایع کشور منتشر شده است.

افشین گفت: این فراخوان می‌کوشد با شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان و پیوند دادن آنها با ارکان صنعت و معدن، شرایط لازم برای توسعه فناوری در کشور را فراهم کند.

افشین با اشاره به اهمیت مراکز نوآوری، تصریح کرد: نقش اصلی این مراکز تسهیل‌گری و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان است، نه مدیریت مستقیم آنها.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری جمعی، ظرفیت‌های استانی شناسایی و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.