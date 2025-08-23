به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با آغاز فصل امتحانات پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه ؛ دانشجویان به خوابگاه های بازگشتند و امروز نخستین روز برگزاری امتحانات بود.

دانشگاه امیرکبیر ، علم و صنعت و الزهرا از امروز و برخی دانشگاه ها از جمله علامه طباطبایی از چهارم شهریور فصل آخر ترم گذشته را به سرانجام خواهند رساند.





وزیر علوم گفته بود، هیچ آزمونی تا شهریور برگزار نخواهد شد ، دفاع از پایان‌نامه‌ها و مصاحبه‌ها باید مجازی باشد.

سیمایی صراف گفت: تا جایی که آزمون برگزار شده، برخی دانشگاه‌ها مثل مازندران، گیلان و فردوسی مشهد امتحاناتشان تمام شده است، اما اگر آزمونی باقی مانده ولو به صورت مجازی نیز برگزار نشده، مجاز نیست برگزار شود و همه دانشگاه‌ها، بزرگ و کوچک، دولتی و غیر دولتی موظف‌اند امتحانات را در شهریور برگزار کنند، احتمالاً از هفته اول شهریور. تاریخ دقیق آن به دانشجویان عزیز از طریق رسانه ملی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی افزود: دفاع از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها الزاماً باید به صورت مجازی انجام شود، چون زمان دفاع رساله‌ها و مصاحبه‌های دکتری فرا رسیده بود و برخی دانشگاه‌ها مصاحبه داشتند. بلافاصله در روز دوم جنگ اعلام کردیم مصاحبه‌های دکتری هم باید مجازی باشد. در مورد تاریخ فارغ‌التحصیلی، دانشگاه‌ها موظف‌اند آن را تمدید کنند و به تعویق بیندازند.

ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم هم در خصوص علت برگزاری امتحانات دانشگاه ها به صورت حضوری گفت: اطلاعیه برگزاری آزمون‌ها به صورت حضوری در تیر منتشر شد و به‌صراحت اعلام کردیم آزمون‌ها در شهریور به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد.

وی افزود: در شرایط خاص جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تصمیم گرفته بودیم که آزمون‌ها به‌صورت مجازی برگزار شوند، اما مشکلاتی مانند کیفیت پایین اینترنت، نداشتن دسترسی مناسب و مشکلات پلتفرم‌ها باعث شد تا این شیوه با چالش‌هایی مواجه شود.

واحدی اضافه کرد: برای حفظ عدالت آموزشی و کیفیت بهتر ارزیابی‌ها، جمع‌بندی کردیم که آزمون‌ها به‌صورت حضوری برگزار شود. دانشگاه‌ها نیز از تیر فرصت داشتند تا شرایط خوابگاه‌ها و امکانات لازم را برای حضور دانشجویان فراهم کنند.