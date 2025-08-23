جانشین پلیس راه، گفت: مسیر جنوب به شمال جاده چالوس و آزادراه تهران- شمال از ساعت ۱۵:۰۰ امروز (اول شهریورماه) برای تردد خودرو‌ها و به منظور کنترل ترافیک مسدود شد.

تردد در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس و آزادراه شمال ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ سیاوش محبی روز شنبه اعلام کرد: تردد در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال به منظور کنترل ترافیک مسدود شده است.

وی افزود: از ساعت ۱۷:۰۰ امروز، نیز مسیر پل زنگوله در جهت شمال به جنوب به صورت یک‌طرفه در خواهد آمد تا روند تخلیه بار ترافیکی این محدوده ادامه یابد.

جانشین پلیس راه کشور خاطر نشان کرد: این اقدامات با هدف روان‌سازی ترافیک و جلوگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی در این محور پرتردد صورت گرفته است و از رانندگان خواست تا با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به تابلو‌های راهنمایی، سفری ایمن داشته باشند.