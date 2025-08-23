به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ، در آیین افتتاح این واحد های مسکونی با حضورخانم بهروز آذر معاون رئیس جمهوردر امور زنان و خانواده اعلام شد:این واحد‌های مسکونی با متراژ هر واحد میانگین ۵۰ متر مربع و اعتبار هر واحد ۶۰۰ میلیون تومان ساخته و دربخش چترود ۷ مسکونی افتتاح شد..

. افتتاح طرح تامین آب اضطراری کرمان و طرحهای صنعت برق و همچنین حضور در جمع زنان فرهیخته از دیگر برنامه‌های سفر معاون رئیس جمهور در امور زنان وخانواده به استان کرمان است.

احداث ساختمان اداری کمیته امداد چترود با زیربنای۳۲۰ مترمربع با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده آغاز شد.