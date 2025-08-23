به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شهید اکبر قاسمی در عملیات کربلای ۴ بیسیمچی حاج ستار ابراهیمی بود که اسیر شد و در تیر سال ۶۶ در اردوگاه تکریت ۱۱ عراق به علت شکنجه ماموران بعثی به فیض عظمای شهادت نائل شد.

از این شهید بزرگوار ۴ دختر و یک پسر به یادگار مانده است.

همچنین محمدمراد اسلامی اصل که به عنوان بسیجی از شهرستان بهار در جبهه حضور یافت، بیست و دوم آبان ۱۳۶۰، در سرپل ذهاب توسط نیرو‌های عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

از شهید اسلامی اصل هم یک پسر و چهار دختر به یادگار مانده است.

همچنین پرچم متبرک حرم رضوی در شب شهادت امام رضا (ع) به منزل شهدای غریب اسارت استان آورده شد.