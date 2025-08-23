پخش زنده
امروز: -
نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: مهمترین دستاوردهای وزارت نفت در دولت چهاردهم رشد صادرات نفت، بهبود تراز گازی کشور، فعالسازی ظرفیت بخش خصوصی و احیای ظرفیتهای نیمهتعطیل و متوقفشده در زنجیره بالادستی و میاندستی صنعت نفت و گاز است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما فرهاد شهرکی درباره مهمترین دستاوردهای وزارت نفت در دولت چهاردهم گفت : رشد صادرات فرآوردههای نفتی، فعالسازی ظرفیت بخش خصوصی در زنجیره ارزش نفت و بهبود تراز گازی کشور از طریق افزایش تولید و کاهش اتلاف انرژی را میتوان از دستاوردهای مهم وزارت نفت دولت چهاردهم دانست.
وی با بیان اینکه در بخش صادرات، با وجود محدودیتهای بینالمللی، تداوم صادرات نفت خام از طریق تنوع بازارها، استفاده از روشهای تهاتری و کانالهای غیردلاری یک موفقیت راهبردی بهشمار میرود که اثر مثبتی بر تراز ارزی کشور داشته است، تصریح کرد: احیای ظرفیتهای نیمهتعطیل و متوقفشده در زنجیره بالادستی و میاندستی صنعت نفت و گاز با اتکا به منابع داخلی و بهرهگیری از دیپلماسی فعال انرژی نیز از دیگر دستاوردهای وزارت نفت دولت چهاردهم به شمار میآید.
توقف روند نزولی سرمایهگذاری در میدانهای مشترک
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس درباره اقدامهای وزارت نفت برای جذب سرمایهگذاری در بخش نفت تصریح کرد: در این دوره با وجود تداوم تحریمها، وزارت نفت توانست روند نزولی سرمایهگذاری در میدانهای مشترک را متوقف کرده و پروژههایی همچون فاز ۱۱ پارس جنوبی، توسعه میدانهای مشترک غرب کارون و طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت را دوباره فعال کند.
شهرکی درباره مهمترین اولویتهای صنعت نفت گفت: تمرکز راهبردی این صنعت بر شش محور کلیدی شامل توسعه میدانهای مشترک و افزایش ضریب بازیافت، بهینهسازی تراز گاز کشور، جمعآوری و بهرهبرداری اقتصادی از گازهای مشعل، توسعه ظرفیتهای ذخیرهسازی گاز طبیعی، تکمیل زنجیره ارزش نفت با محوریت پتروپالایشگاهها و گسترش دیپلماسی انرژی با رویکرد صادرات هدفمند و جذب سرمایه است.
وی با تأکید بر اینکه توسعه فازبندیشده میدانهای مشترک با اولویت مناطق غرب کارون، پارس جنوبی و دریای خزر باید در صدر برنامهها باشد، گفت: همچنین افزایش ضریب برداشت از میدانهای در حال تولید با بهرهگیری از فناوریهای تزریق گاز، آب، بخار و سایر روشهای ازدیاد برداشت، از منظر فنی و اقتصادی یک ضرورت بلندمدت است.