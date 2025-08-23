پخش زنده
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی قم گفت: نرخ بیکاری قم در بهار امسال ۶.۹ درصد ثبت شد که کمتر از میانگین نرخ بیکاری کشور با رقم ۷.۲ درصد است و این آمار نشاندهنده اثرگذاری سریع سیاستهای اقتصادی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی قم امروز در نشست صمیمی هماندیشی با اصحاب رسانه استان که به ریاست استاندار قم در سالن جلسات امام جواد (ع) استانداری برگزار شد، گفت: هدف اصلی تلاشها و پیگیریهای مدیریت ارشد استان و دستگاههای اجرایی این است که سفره مردم بزرگتر شود و سهم قم از تولید ناخالص داخلی متناسب با جمعیت استان افزایش یابد.
محمدجواد شاکرآرانی با بیان اینکه سهم دولت از منابع توسعه اقتصادی تنها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد است، تصریح کرد: عمده بار رشد اقتصادی بر دوش بخش خصوصی است و آنچه دستگاههای دولتی انجام میدهند، فراهمسازی زیرساختها و مقدمات کار است تا فعالان اقتصادی بتوانند با حضور مؤثر در عرصه تولید، بهرهوری بیشتری را محقق کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی قم با اشاره به ضرورت بازنگری صنایع در حوزه مصرف انرژی، ادامه داد: آینده اقتصاد استان وابسته به حرکت به سمت بهرهوری است و واحدهای تولیدی باید رویکرد تازهای در استفاده از انرژی داشته باشند تا بتوانند ارزش افزوده بالاتری را به دست آورده و سهم بیشتری در اقتصاد ملی ایفا کنند.
شاکر آرانی با ارائه آماری از وضعیت اشتغال، خاطرنشان کرد: در پایان سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی قم یک درصد افزایش یافت؛ همچنین نرخ بیکاری قم در بهار امسال ۶.۹ درصد ثبت شد که کمتر از میانگین نرخ بیکاری کشور با رقم ۷.۲ درصد است و این آمار نشاندهنده اثرگذاری سریع سیاستهای اقتصادی است.