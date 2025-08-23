همزمان با نخستین روز از هفته دولت مسئولان استان ایلام با حضور در مزار شهید گمنام استانداری، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام همراه با جمعی از مسئولان استانی به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت با حضور در مزار شهید گمنام استانداری، ضمن قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.

استاندار ایلام با تبریک فرا رسیدن هفته دولت گفت: امسال در هفته دولت شاهد بهره‌برداری از ۴۱۶ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان «هفت و نیم همت» خواهیم بود که این طرح‌ها منجر به ایجاد ۳۰۸ شغل مستقیم و هزار و ۹۶۷ شغل غیرمستقیم در زمان اجرای آنها خواهد شد.

احمد کرمی در ادامه همچنین به دیدار خانواده های شهدای کارمند رفت.

اساندار ایلام در این دیدار ها پاسداشت خون شهدا را از مهم ترین وظایف مسئولان استانی دانست و بیان کرد: همه مدیران و مسئولان در این ایام با حضور در منازل خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران ار آنان تجلیل کنند.

شهیدان «احمد نریمانی» و «حسین رضایی فر» از شهدای کارمند استان ایلام در دوران دفاع مقدس هستند.