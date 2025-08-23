به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در مواد مختلف این رقابت ها، محمدفرزین حاصلی در پرش ارتفاع، محمدعلی اسکندرزاده در ۸۰۰ متر، آرسین زمانی در پرش طول از همدان، لانو صلاحیان در ۱۰۰ متر از کردستان، آبتین ماسوری در پرتاب وزنه از لرستان و ابوالفضل یاوری در پرتاب نیزه، علی نجفی در پرتاب دیسک، آرمین نجفی نژاد در ۴۰۰ متر، علیرضا سورنی در ۱۵۰۰ متر، محمد شریفی در ۱۱۰ متر با مانع از کرمانشاه به عناوین نخست دست یافتند.

در رله امدادی هم تیم‌های کرمانشاه، همدان و لرستان اول تا سوم شدند.

در بخش تیمی هم کرمانشاه با ۶۳، همدان با ۵۶ و لرستان با ۴۰ امتیاز به عناوین نخست تا سوم رسیدند.

در این مسابقات، ۵۵ دو و میدانی کار از استان‌های همدان، کرمانشاه، کردستان، لرستان و ایلام در ورزشگاه شهید مفتح با یکدیگر رقابت کردند.