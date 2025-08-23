معاون وزیر صمت خبر داد؛
ارتقای ۶۰ درصدی تسهیلات سرمایه در گردش صنایع
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: کمبود منابع مالی و تسهیلات مربوط به سرمایه در گردش جزو دغدغههای اصلی صنایع است که بر این اساس میزان منابع و تسهیلات صنایع از ۴۰ به ۶۰ درصد ارتقا یافت.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، آقای ابراهیم شیخ در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، از تلاشهای همه جانبه اتاق اردبیل، نهادهای دولتی و قضایی و بخش خصوصی استان در حفظ و تداوم تولید با وجود چالشها و موانع، قدردانی کرد و افزود: عملکرد وزارت صمت در یک سال دولت آقای پزشکیان در مجموع شایسته نمره “الف” است، اما عدم همکاری مناسب دستگاههای مسئول تامین انرژی در تامین امکانات مطلوب موجب بروز مشکلاتی در روند تولید شده و عملکرد وزارت صمت را تحت تاثیر منفی قرار داده است.
وی ادامه داد: بر اساس بررسیهای اتاق فکر معاونت صمت که متشکل از نخبگان و افراد برجسته است، پنج مشکل و چالش اصلی در این حوزه شناسایی شده که مهمترین آنها کمبود منابع مالی و تسهیلات مربوط به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنایع است.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: تصویب بستههای حمایتی پیش از عید و یک روز بعد از اتمام جنگ ۱۲ روزه، فرصتهای ویژه و خوبی برای حمایت از صنعتگران بود که با توجه به درخواستهای مطرحشده از سوی بخش خصوصی برای بهرهمندی بهتر از این بستهها، تمدید مهلت ۴۵ روزه را از دولت خواستهایم تا شرایط بیشتری برای استفاده مؤثر فراهم شود.
شیخ افزود: رونق تولید در سطح کشور نیازمند انواع و اقسام بستههای حمایتی است و از دولت انتظار میرود مطالبات بخش خصوصی که از طریق وزارت صمت منتقل میشود، مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی با اشاره به کاهش ۳۴ واردات تایر سواری، باری و اتوبوس طی ۸ ماه گذشته خبر داد و گفت: باوجود مخالفتها، با پیگیری مجدانه حقوق ورودی کالاهای مربوط به حوزه صنعت لاستیک از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد و همچنین از ۴ به ۵ برای تایرهای باری افزایش یافت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اصلاح سامانه جامع تجارت و فرایندهای مرتبط، کاهش تخصیص قابل ملاحظه ارز بر تعرفه واردات تایر، افزایش ۱۶ درصدی ارز برای تامین مواد اولیه تایر از دیگر اقدامات قابل مشاهده در این راستا است.
شیخ به واردات گسترده تایر در سال ۱۴۰۲ و ابتدای سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و افزود: بر همین اساس انواع و اقسام حمایتها در این عرصه هنوز مکفی نبوده و تولید داخلی در این بخش هنوز نیازمند حمایت است.
وی ناترازی انرژی را یک موضوع ملی دانست گفت و ادامه داد: برای تأمین گازوئیل، مذاکراتی با وزارت نفت انجام دادیم و در مجموع توانستیم سهمیههای قبلی مجموعه صنعت، معدن و تجارت که حدود ۴ میلیارد لیتر گازوئیل بود را ۲۰ درصد افزایش دهیم.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت گفت: برای تامین سرمایه در گردش میزان منابع و تسهیلات صنایع از ۴۰ درصد به ۶۰ درصد ارتقا یافته است و شاهد رشد این رقم به ۴۸ درصد در چهار ماه نخست سال هستیم.
آقای شیخ همچنین از تفویض اختیار ارزی به استانها تا سقف ۳ میلیون دلار برای تولید و تا ۵ میلیون دلار برای ماشینآلات و قطعات با در نظر گرفتن محدودیتهای ارزی خبر داد.