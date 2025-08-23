پخش زنده
امروز: -
وزیر امور خارجه در پیامی به مناسبت روز پزشک خاطرنشان کرد: پزشکان و کادر درمانی این مرز و بوم، به رغم همه مشقتها و تنگناها از جمله تحریمهای ضدانسانی همواره آمادهاند تا با جانفشانی بیوقفه، چه در میدانهای جنگ و چه در روزهای دشوار بحران و بیماری به عهد خود وفادار مانده و پناه مردم باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در پیامی به مناسبت روز پزشک نوشت: اول شهریور، سالروز ولادت حکیم فرزانه، شیخالرئیس ابوعلی سینا، دانشمند بزرگ تاریخ و روز بزرگداشت پزشک است؛ روزی که یادآور رسالت مقدس طبیبانی است که نه تنها شفابخش جسم، بلکه مرهم جان و روح جامعهاند.
وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: پزشکان و کادر درمانی این مرز و بوم، علیرغم همه مشقتها و تنگناها از جمله تحریمهای ضدانسانی همواره آماده بودهاند تا با جانفشانی بیوقفه، زندگی ببخشند و نشان دادهاند که دستانشان آیینه رحمت الهی است؛ چه در میدانهای جنگ که همپای رزمندگان ایستادند و جان بر کف نهادند، چه در روزهای دشوار بحران و بیماری که سلامت مردم را بر آسایش خویش مقدم داشتند.
«آنان سوگند یاد کردهاند که جانفدایی باشند و به راستی در این مسیر درخشان، از خرمشهر و اهواز تا روزهای پرچالش کرونا و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، همواره به عهد خود وفادار مانده و پناه مردم بودهاند».
عراقچی، ضمن تبریک صمیمانه این روز بزرگ به جامعه شریف پزشکی کشور و درود بر روان پاک شهدای کادر درمان، تأکید کرد: بیتردید، یاد و خاطره شهدای کادر درمان چراغ راه و الهامبخش ما در مسیر خدمت و ایستادگی خواهد بود.
اول شهریورماه، همزمان با زادروز ابوعلی سینا در ایران روز پزشک نامگذاری شده است. ابوعلی سینا، از مشهورترین و تاثیرگذارترینِ فیلسوفان و دانشمندان ایران است و آثارش در زمینه فلسفه ارسطویی و پزشکی اهمیت بسیاری دارد، وی ۴۵۰ کتاب در زمینههای گوناگون نوشته که یکی از معروفترین کتابهایش شفا دانشنامه علمی و فلسفی جامع و کتاب قانون در زمینه علم پزشکی است.