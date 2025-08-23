پخش زنده
امروز: -
بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی بیانگر جوی پایدار در هفته جاری برروی استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز پیشبینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: در این مدت آسمان صاف، در پارهای نقاط همراه با غبار، در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد و در نیمه شرقی استان احتمال تندباد لحظهای و خیزش گردوخاک موقتی پیشبینی میشود.
لیلا امینی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در اکثر مناطق استان تغییر محسوسی نخواهد داشت، افزود: بیشینه دمای هوای شهر اصفهان ۴۰ درجه و کمینه فردا صبح ۲۱ درجه سانتیگراد و بادرود با ۴۲ درجه و چادگان با ۱۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان پیشبینی میشود.