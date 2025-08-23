به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر منابع آب شهرستان جهرم گفت: روز جمعه در جریان گشت‌زنی‌های مستمر، دو دستگاه کامیون، یک لودر و یک بیل مکانیکی که به‌صورت غیرمجاز اقدام به برداشت مصالح رودخانه‌ای در مناطق تی‌چنگ و شمس‌آباد می‌کردند، توقیف شد.

حسین تقی‌خانی افزود: این اقدام در روز تعطیل، بیانگر هوشیاری و تلاش بی‌وقفه حافظان منابع آب برای مقابله با سودجویانی است که با فعالیت‌های غیرقانونی خود آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اکوسیستم وارد می‌کنند.

وی بیان کرد: برداشت غیرمجاز مصالح علاوه بر تغییر مسیر رودخانه و تخریب سواحل، به زیستگاه آبزیان و کیفیت آب نیز لطمه می‌زند و پیامد‌های زیست‌محیطی گسترده‌ای به همراه دارد.

مدیر منابع آب جهرم با تأکید بر ادامه گشت‌زنی‌ها گفت: به متخلفان هشدار می‌دهیم هرگونه برداشت غیرقانونی در بستر رودخانه‌ها با برخورد قاطع قانونی روبه‌رو خواهد شد.

تقی‌خانی یادآور شد: در یک ماه گذشته این سومین عملیات توقیف دستگاه‌های غیرمجاز بوده و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شده است.