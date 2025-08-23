به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ششمین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا، نمایندگان کشورمان در تفنگ ۱۰ متر میکس در خط آتش ایستاد.

در پایان دور مقدماتی تیم میکس ایران با ترکیب شرمینه چهل امیرانی و امیرمحمد نکونام با ثبت امتیاز ۶۲۹.۸ در جایگاه ششم ایستاد. تیم کشورمان برای کسب نشان برنز به مصاف ژاپن رفت و با نتیجه ۱۶ بر ۱۰ متوقف شد و در رده چهارم ایستاد.

هدایت تیم ملی تفنگ کشورمان را حسین باقری به عنوان سرمربی و صفیه صحراگرد به عنوان مربی بر عهده دارد.