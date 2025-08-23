به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در مشهد گفت: با توجه به اینکه فردا یکشنبه، سی‌ام صفر و روز شهادت امام رضا (ع) است، پیش‌بینی می‌شود بازگشت زائران از مشهد هم در پایان این روز به بالاترین حد خود برسد.

محمد تیموری افزود: در همین راستا، همه ظرفیت حمل و نقل عمومی کشور بسیج شده است تا همچون اربعین حسینی، عملیات بازگشت زائران به طور گسترده و موفقیت‌آمیز انجام شود.

وی ادامه داد: هم اینک ۶۷۰ دستگاه اتوبوس در پایانه امام رضا (ع) مشهد فعال است و پیش‌بینی می‌شود در ساعات پایانی امروز، این ظرفیت افزایش یابد.

این مسئول گفت: براساس برنامه‌ریزی‌ها، فردا پایانه مسافربری مشهد به حدود دو هزار و ۵۰۰ اتوبوس نیاز دارد و قرار است از استان‌های مختلف این تعداد اتوبوس به مشهد اعزام شود تا زائران با کمترین انتظار به و شهر و روستا‌های خود بازگردند.