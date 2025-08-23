پخش زنده
برای نخستین بار در شهرستان آباده، عمل پیوند قرنیه به روش لایهای یا «لاملار کراتوپلاستی» با موفقیت انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) آباده گفت: این عمل جراحی با حضور تیم چشمپزشکی و دکتر محمد شیروانی، فوق تخصص قرنیه، بر روی یک خانم ۴۰ ساله مبتلا به قوز قرنیه انجام شد.
محمد کشاورز افزود: تاکنون ۱۰ عمل پیوند قرنیه در آباده صورت گرفته که همه آنها به روش تمام ضخامتی بوده است و برای نخستین بار در این شهرستان، پیوند به شیوه لایهای انجام شد.
او ادامه داد: این عمل جراحی یک ساعت به طول انجامید و بیمار با حال عمومی رضایتبخش از بیمارستان ترخیص شد.