پیکر مطهر جانباز۷۰ درصد، شهید حاج مصیب حسینی در شهرستان سپیدان تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پیکر مطهر جانباز شهید حاج مصیب حسینی با حضور مردم قدرشناس در روستای شکفت شاداب بخش همایجان از توابع شهرستان سپیدان تشییع و در گلزار شهدای این روستا به خاک سپرده شد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران سپیدان گفت: این جانباز سرفراز هجدهم مرداد سال ۱۳۳۸ در روستای میر آقا از توابع بخش همایجان سپیدان متولد و ۲۵ مهر سال ۱۳۵۹ بر اثر اصابت ترکش خمپاره دشمن بعثی در منطقه عملیاتی جنوب در محور خرمشهر از ناحیه چشم و دیگر اعضای بدن به مقام جانبازی ۷۰ درصدی نائل شد.

فریدون رفیعی افزود: شهید حاج مصیب حسینی پس از جانباز شدن مدت دو سال را در کما سپری کرده و این اواخر نیز بعد از ۴۵ سال تحمل درد و جراحات ناشی از دوران جنگ تحمیلی به مدت ۳ ماه در بیمارستان بستری و سرانجام در سن ۶۶ سالگی آسمانی شد و به یاران شهیدش پیوست.

دریافتی: سجاد قیصری