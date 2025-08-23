امروز؛ در روز پزشک بازار اهدای گل و عکس یادگاری در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و بهداشتی هرمزگان داغ و پر رونق بود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، رضا یزدانی متخصص طب اورژانس بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در گفت‌و‌گو با اژد‌هایی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: همه همکارانش به سوگند پزشکی وفادارند و برای کاهش درد‌های بیماران می‌کوشند.

حمید رضا جوانمرد و فاطمه خرم از اینترن‌های پزشکی استان هم با گرامی داشت یاد مرحوم دکتر صفا نخستین پزشک هرمزگانی بهترین روز کاری خود را روزی دانستند که بیماری با حال خوب بیمارستان را ترک می‌کند.

