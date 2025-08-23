بیش از ۵۰۰ باستانی‌کار از ۳۲ استان برای شرکت در همایش ملی ورزش‌های زورخانه‌ای به میزبانی بردسکن، دعوت شده‌اند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول هیئت ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای بردسکن گفت: چهاردهمین همایش ملی ورزش‌های زورخانه‌ای کشور ۱۳ شهریورماه در بزرگترین گود روباز کشور واقع در پارک ولیعصر بردسکن برگزار خواهد شد که مقدمات حضور استاندار خراسان رضوی در این همایش فراهم شده است.

محمدرضا کفاش‌زاده افزود: در این همایش علاوه بر حضور پهلوان طالقانی، رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای کشور نیز حضور خواهد داشت و احتمال حضور وزیر ورزش و جوانان نیز وجود دارد.

مرشد کهنه‌سوار کشور و دبیر برگزاری این همایش اظهار داشت: امسال نیز بیش از ۳۰۰ باستانی‌کار بومی در کنار نخبگان این رشته ایفای، نقش و با اجرای حرکات آیینی، نوای «یا علی» را در گود پهلوانی طنین‌انداز می‌کنند.

کفاش‌زاده در ادامه با اشاره به پیشینه ورزش‌های باستانی در بردسکن گفت: این شهرستان مهد ورزش زورخانه‌ای است و طی ۱۴ سال گذشته، هر سال در فصل تابستان شاهد برگزاری این همایش با حضور بیش از ۱۰ هزار نفر از علاقه‌مندان بوده‌ایم.

او با تأکید بر اینکه ورزش‌های زورخانه‌ای به عنوان میراث معنوی در یونسکو به ثبت رسیده است، گفت: این همایش فرصتی برای معرفی بیشتر قداست، جایگاه معنوی و ارزش‌های پهلوانی این رشته اصیل ایرانی اسلامی خواهد بود.