به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دوره مربیگری سطح پیشرفته فدراسیون جهانی تنیس با تدریس سید امیر برقعی، مدیر توسعه فدراسیون جهانی تنیس در غرب و آسیای میانه و مدرس بین المللی این رشته، به میزبانی کمیته ملی المپیک ترکمنستان در شهر عشق آباد برگزار شد.

در این دوره شلیاکین از ازبکستان بعنوان کمک مدرس حضور داشت، مسئولان وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون تنیس ترکمنستان، در راستای هدف گذاری‌های جدید برای توسعه تنیس در ابعاد مختلف، جلسات فنی مختلفی را با نماینده ایرانی فدراسیون جهانی برگزار کردند.