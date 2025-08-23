پخش زنده
استفاده از روشهای نوین آبیاری و مقابله با آفات، باعث شده محصول تولیدی این شهرستان در بازار با کیفیت و ارگانیک لقب بگیرد و به مناطق مختلف کشور هم صادر شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، شهرستان کامیاران بیشترین سطح زیر کشت گوجهفرنگی را در استان به خود اختصاص داده است.
مدیر اداره جهاد کشاورزی کامیاران با بیان اینکه کشت گوجهفرنگی به عنوان یکی از محصولات مهم در تناوب زراعی این شهرستان افزایش یافته است گفت: در سال زراعی جاری حدود هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان کامیاران زیر کشت گوجهفرنگی رفته و میانگین تولید این محصول در هر هکتار حدود ۸۰ تن برآورد میشود.
رستمی افزود: فرآیند کاشت، داشت و برداشت گوجهفرنگی در شهرستان کامیاران زمینه اشتغال مستقیم حدود ۵ هزار نفر را فراهم کرده است.
رئیس تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان کامیاران هم با اشاره به اینکه در کشت گوجه فرنگی از روش آبیاری نوارتیپ استفاده میشود گفت: با استفاده از این روش، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد در مصرف آب صرفهجویی میشود.
مرادی با بیان اینکه محصول تولیدی کاملا" ارگانیک است و از هیچ نوع سمی در تولید آن استفاده نمیشود اظهار داشت: کنترل آفات بهصورت بیولوژیک و با استفاده از زنبور براکون انجام میگیرد.