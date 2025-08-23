۲ بازیکن خارجی پرسپولیس در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی و کافا برای تیم ملی فوتبال گشورشان به میدان خواهند رفت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، دو بازیکن ازبکستانی و مونته‌نگرویی پرسپولیس به تیم‌های ملی کشورشان دعوت شده‌اند.

در ازبکستان، کاپادزه، ارونوف را که پای ثابت تیم ملی کشورش است برای سه بازی مقابل عمان، ترکمنستان و قرقیزستان فراخوانده است. این مسابقات در تاریخ‌های هشتم، یازدهم و چهاردهم شهریور برگزار خواهد شد.

مارکو باکیچ هم برای دو بازی مقابل جمهوری چک و کرواسی در چهاردهم و هفدهم شهریور و از سری رقابت‌های مقدماتی جام جهانی به تیم ملی مونته‌نگرو ملحق خواهد شد.