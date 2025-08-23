نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفت: انگلیس، فرانسه و آلمان تهدید به راه‌اندازی مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) برای بازگرداندن تحریم‌های قبلی علیه ایران کرده‌اند و این در حالی است که آنها هیچ استراتژی برای خروج از این بُن‌بست پیش‌بینی نکرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کانال تلگرامی وزارت امور خارجه روسیه روز شنبه پست تلگرامی میخائل اولیانوف نماینده دائم این کشور در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین را در این زمینه بازنشر کرد.

اولیانوف در این باره نوشت: بیایید برای لحظه‌ای مسائل حقوقی و رویه‌ای را که مطمئناً به سه کشور اروپایی حق این کار را نمی‌دهد، کنار بگذاریم و بیایید از منظری صرفاً سیاسی به موضوع نگاه کنیم.

این دیپلمات روس افزود: بجاست بپرسیم که آیا «سه کشور اروپایی» راهبرد برون رفت و بینش در خصوص نحوه یافتن راه حل برای خروج از بن بستی که آنها قصد دارند وارد آن بشوند، دارند. پاسخ به این پرسش ها، ظاهراً منفی است.

بیانیه‌های متعدد انگلیس، فرانسه، آلمان و تأکید بر فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک پیش از این با واکنش جمهوری اسلامی ایران و چین و روسیه به عنوان دیگر اعضای برجام رو‌به‌رو شده است.

جمهوری اسلامی ایران هم به تصریح وزیر امور خارجه و سخنگوی این نهاد، اروپا را فاقد صلاحیت حقوقی و اخلاقی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌داند.

«سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه در گفت‌وگویی ، تصریح کرده است که سه کشور اروپایی پس از خروج آمریکا از برجام و با مواضع اخیر - از جمله طرح موضوع "غنی‌سازی صفر" - عملاً از برجام خارج شده‌اید. بنابراین، دیگر به‌عنوان مشارکت‌کننده در برجام شناخته نمی‌شوند و حق اسنپ‌بک مختص اعضای باقی‌مانده در برجام است.

کشور چین نیز در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که قاطعانه با فعال کردن مکانیسم «بازگشت سریع» شورای امنیت سازمان ملل مخالف است.

پکن در این نامه تأکید کرده است: این اقدام به ایجاد اعتماد یا رفع اختلافات بین طرف‌های مربوط کمکی نمی‌کند، تلاش‌های دیپلماتیک برای از سرگیری زودهنگام مذاکرات را تضعیف می‌کند و حتی منجر به عواقب پیش‌بینی ناپذیر و فاجعه‌بار می‌شود، تمام تلاش‌های دیپلماتیک را برای سال‌های متمادی از بین می‌برد و روند حل و فصل سیاسی-دیپلماتیک را به طور کامل پایان می‌دهد.

نمایندگی دائم روسیه در سازمان ملل هم ۲۳ مرداد با ارسال یادداشتی به شورای امنیت تاکید کرد: هرگونه تلاش برای بازگرداندن قطعنامه‌های قدیمی شورای امنیت، فاقد مشروعیت، بی‌اثر، بدون پایه حقوقی و مضر برای روند‌های دیپلماتیک خواهد بود و بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و مفاد برجام، استفاده از مکانیسم «اسنپ‌بک» تنها زمانی مجاز است که کشور متقاضی، به‌عنوان یکی از مشارکت‌کنندگان در برجام، تمام مراحل حل‌وفصل اختلافات مندرج در بند‌های ۳۶ و ۳۷ توافق را طی کرده باشد.

مسکو تصریح کرد: آلمان، فرانسه و انگلیس نه‌تنها این مراحل را طی نکرده‌اند، بلکه خود با اجرا نکردن تعهدات برجامی، به‌ویژه پس از خروج آمریکا از توافق در مه ۲۰۱۸، در «نقض اساسی» برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شریک بوده‌اند.

پیش از این، وزیران امور خارجه سه کشور اروپایی و نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی و امنیتی جمعه ۳۱ مرداد ماه با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان به صورت تلفنی گفت‌و‌گو کردند.

در این گفت‌وگوی تلفنی، مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص سازوکار موسوم به اسنپ بک و مسئولیت سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپایی در این خصوص تشریح شد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر عدم صلاحیت قانونی و اخلاقی این کشور‌ها برای توسل به سازوکار مزبور، نسبت به عواقب چنین اقدامی هشدار داد. عراقچی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران همان‌طور که در دفاع از خود مقتدرانه عمل می‌کند، مسیر دیپلماسی را نیز هیچ‌گاه ترک نکرده و برای هر راه‌حل دیپلماتیک که حقوق و منافع مردم ایران را تضمین نماید آمادگی دارد.

در پایان این تماس تلفنی مقرر شد گفت‌و‌گو‌های ایران با سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا سه‌شنبه هفته آینده در سطح معاونان وزارت امور خارجه پیگیری شود.