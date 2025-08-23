حکومت انگلیس در همراهی آمریکا با حمله به افغانستان و عراق و چند کشور دیگر ضمن تخریب زیر ساخت‌ها و اماکن مردمی در این کشورها، میلیون‌ها نفر را آواره کرده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم از لندن حکومت انگلیس که در همراهی آمریکا با حمله به افغانستان و عراق و چندین کشور دیگر ضمن تخریب زیر ساخت‌ها و اماکن مردمی دراین کشورها، میلیون‌ها نفر را آواره کرده‌اند اکنون با سختگیرانه‌ترین شیوه‌ها از پذیرش بخش کوچکی از آنان حتی افرادی که در ارتش و نهاد‌های دولتی انگلیس در افغانستان و عراق به آنان خدمت کردند سرباز می‌زنند و در تازه‌ترین اقدام ضد مهاجرتی ده‌ها شورای شهر اخراج پناهجویان از محلشان را خواستار شدند.