پخش زنده
امروز: -
حکومت انگلیس در همراهی آمریکا با حمله به افغانستان و عراق و چند کشور دیگر ضمن تخریب زیر ساختها و اماکن مردمی در این کشورها، میلیونها نفر را آواره کردهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم از لندن حکومت انگلیس که در همراهی آمریکا با حمله به افغانستان و عراق و چندین کشور دیگر ضمن تخریب زیر ساختها و اماکن مردمی دراین کشورها، میلیونها نفر را آواره کردهاند اکنون با سختگیرانهترین شیوهها از پذیرش بخش کوچکی از آنان حتی افرادی که در ارتش و نهادهای دولتی انگلیس در افغانستان و عراق به آنان خدمت کردند سرباز میزنند و در تازهترین اقدام ضد مهاجرتی دهها شورای شهر اخراج پناهجویان از محلشان را خواستار شدند.