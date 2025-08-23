پخش زنده
مراسم چهارپایهخوانی شهادت امام رضا (ع) فردا در حرم رضوی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی گفت: مراسم چهارپایهخوانی ویژه شهادت امام رضا (ع) فردا یکشنبه ۲ شهریور،از ساعت ۱۶، در صحن پیامبر اعظم (ص)، برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام حسین شریعتینژاد اظهار کرد: جمعی از ذاکران برجسته اهلبیت (ع) از جمله سیدمجید بنی فاطمه و حاج مهدی رسولی در این مراسم مرثیهخوانی خواهند کرد.
معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی تصریح کرد: از دیگر برنامههای این مراسم، سخنرانی حجتالاسلام و المسلمین حسین اسلامی در جمع زائران و عزاداران رضوی است تا افزون بر سوگواری، پیوند معنوی حاضران با معارف والای اهلبیت (ع)، عمیقتر شود.
مراسم چهارپایهخوانی یکی از سنتهای کهن عزاداری مذهبی بهویژه در ایام شهادت اهلبیت (ع) است که در حرم مطهر رضوی نیز با شکوه خاص خود برگزار میشود.