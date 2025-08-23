در آستانه هفته دولت و با حضور معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ، امروز چند طرح در شهرستان زرند افتتاح شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، با حضورزهرا بهروز آذر "معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده" مرحله نخست خط تولید و مونتاژ ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به بهره‌برداری رسید.

خط تولید شامل ساخت و مونتاژ بیل مکانیکی، لودر و ماشین آلات صنعتی سنگین زرند بااشتغال‌زایی مستقیم ۵۰ نفراست و خط تولید دوم کارخانه آریاماشین زراوند در آینده نزدیک افتتاح می‌شود.

همچنین با حضور وی مرکز‌ام آر آی، در بیمارستان سینای زرندبه بهره‌برداری رسید.

عملیات اجرایی مرکز‌ام آر آی زرند سال ۱۴۰۳ آغاز شد که تامین اعتبار آن از محل مشارکت فولاد زرند ایرانیان و منابع دانشگاه علوم پزشکی بوده و ارائه خدمات تصویربرداری و پزشکی به بیماران با وزن بالای ۱۰۰ کیلوگرم اولین بار در بخش دولتی استان کرمان از مزیت‌های این مرکز است.

این مرکز که نخستین دستگاه‌ام آر آی در شهرستان‌های شمالی زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان محسوب می‌شود، به مناسبت هفته دولت با هزینه‌کرد ۹۳۰ میلیارد ریال افتتاح شد و آماده خدمات رسانی به ۱۷۵ هزار نفر است.

معاون رئیس جمهور ظهر امروز در چترود از توابع کرمان طرح‌های مسکن مددجویی در ۱۳ شهرستان استان را همزمان افتتاح کرد.

در ادامه برنامه‌های سفر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به استان کرمان، طرح تامین آب اضطراری شهر کرمان به ارزش ۳۲۰ میلیارد تومان افتتاح شد.

در سفر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به شهرستان زرند و افتتاح مرکز‌ام آر آی، از خانواده شهید "دکتر حسین گرکانی‌نژاد" اولین پزشک شهید جمهوری اسلامی ایران و از شهدای هشت سال دفاع مقدس قدردانی شد.

زهرا بهروز آذر همچنین با همراهی استاندار کرمان، نماینده مردم زرند وکوهبنان در مجلس و هیئت همراه از بخش اورژانس بیمارستان سینای زرند بازدید و از پزشکان مجموعه نیز به مناسبت روز پزشک تجلیل کرد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه به همراه استاندار کرمان با حضور در منزل شهید «علیرضا محمدی»، از شهدای حمله اخیر رژیم صهیونیستی، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

زهرا بهروز آذر "معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده" در بدو ورود به کرمان با همراهی استاندار کرمان در گلزار شهدای کرمان حضور یافت و به مقام شامخ شهیدان به ویژه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای حادثه تروریستی کرمان ادای احترام کرد.