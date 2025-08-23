همزمان با یکم شهریور و روز پزشک به سراغ دکتر سید محمد تقی فیض نخستین جراح عمومی قم رفتیم و این پزشک پیشکسوت از انجام ۲۰۰ هزار عمل جراحی در عمر طبابت خود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دکتر سید محمد تقی فیض متولد مرداد ۱۳۱۲ فارغ التحصیل جراحی عمومی از دانشگاه شیراز است.

وی در خصوص سابقه طبابت خود در قم گفت: بلافاصله پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه شیراز در سال ۱۳۴۱ به قم آمدم و در بدو تاسیس بیمارستان کامکار به عنوان مسئول بخش جراحی این بیمارستان مشغول به فعالیت شدم.

دکتر فیض شرایط درمان و امکانات پزشکی پیش از انقلاب را نامناسب دانست و گفت: تا پیش از شروع به کار وی هیچ جراحی در قم وجود نداشت و علاوه بر بالا بودن مرگ و میر، افرادی که نیاز به جراحی‌های جزئی نیز داشتند به شهر‌های دیگر می‌رفتند.

دکتر فیض در اسفند ۱۳۹۸ و پس از شیوع کرونا با دنیای طبابت و جراحی خداحافظی کرد.