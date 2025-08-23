به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر عامل موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس گفت: این محموله شامل ۵۰ کانتینر شامل مواد اولیه کارخانجات خودروسازی بویژه ایران خودرو بوده که از چین وارد سرخس شده است و در نهایت به مقاصد اصلی ارسال می‌شود.

محمدرضا رجبی مقدم افزود: در ماه‌های گذشته با هماهنگی این موسسه و شرکت ایران خودرو و پیگیری‌های نماینده سرخس در مجلس شورای اسلامی، مقرر شد که مواد اولیه کارخانه‌های خودرو سازی بویژه ایران خودرو از چین به سرخس حمل و در نهایت به مقاصد اصلی ارسال شود.

او ادامه داد: با این اقدام علاوه بر کاهش قابل ملاحظه هزینه‌های حمل و دموراژ کالا (جریمه دیرکرد عودت کانتینر که توسط صاحب کالا باید پرداخت شود.)، زمان حمل و ماندگاری کالا از حدود ۵۰ به ۱۵ روز کاهش می‌یابد.

به گفته وی، در سال‌های اخیر، توجه به مسیر‌هایی مانند کریدور شرق به غرب و مشارکت در طرح‌هایی مانند ابتکار کمربند و راه (BRI) چین، به‌خوبی نشان داده است که ایران ظرفیت آن را دارد تا از محل حمل‌ونقل و عبور کالا، هم درآمد ارزی قابل‌توجهی کسب و هم نقش خود را در معادلات اقتصادی و سیاسی منطقه تقویت کند.

رجبی مقدم ادامه داد: علاوه بر این، افزایش ترانزیت ریلی به کاهش مصرف سوخت، کم شدن ترافیک جاده‌ای و ارتقای امنیت حمل‌ونقل نیز منجر خواهد شد.

این مسئول با بیان اینکه نباید اجازه داد کالا‌ها به صورت متراکم در بنادر اصلی کشور دپو شوند، تصریح کرد: حادثه اخیر در بندرعباس، هشداری جدی برای دولتمردان بود که کالا‌ها را در بنادر اصلی دپو نکنند و منطقه ویژه اقتصادی سرخس و سایر مناطق هم راستا در مبادی مرزی، راهکاری اساسی برای توسعه و افزایش ظرفیت ترانزیت و حمل و نقل کشور محسوب می‌شوند.

او با اشاره به اینکه با ورود نخستین محموله از چین به منطقه ویژه اقتصادی سرخس، ترانزیت ریلی آغاز شده است، بر نقش راهبردی این منطقه در نظام حمل‌ونقل کشور تاکید کرد و گفت: منطقه ویژه اقتصادی سرخس، آینده لجستکی شرق و شمال شرق کشور خواهد بود.

رجبی مقدم اعلام کرد: فاز لجستیک این منطقه در سه بخش طراحی شده که بخش اول و دوم آن عملیاتی شده و با مساحتی بالغ بر ۲۰۰ هکتار شامل خطوط ریلی عریض و نرمال سکوها، تخلیه، بارگیری مخازن سوخت و امکانات تخلیه و بارگیری با ظرفیت یک میلیون تن به اتمام رسیده است.