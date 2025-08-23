کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، شمار افغانستانی‌های بازگشته از ایران از آغاز سال جاری میلادی را حدود یک میلیون و نهصد هزار نفر اعلام کرد.

بازگشت یک میلیون و ۹۰۰هزار تبعه افغانستانی از ایران به افغانستان

بازگشت یک میلیون و ۹۰۰هزار تبعه افغانستانی از ایران به افغانستان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم از کابل، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد: از آغاز سال دوهزار و بیست و پنج میلادی تاکنون حدود یک میلیون و نهصد هزار افغانستانی از ایران به افغانستان بازگشته‌اند که از این میان، شصت درصد آنها معادل یک میلیون و یکصد هزار نفر از ایران اخراج شده‌اند.

در این گزارش آمده است: هشتاد و پنج درصد کل بازگشت کنندگان افغانستانی(یک میلیون و ششصد هزار نفر) در فاصله زمانی بیستم «مارس» تا بیستم «اوت» (پنج ماه اخیر) به افغانستان بازگشته‌اند.

تشدید روند بازگرداندن مهاجران افغانستانی فاقد مدرک از ایران در سال جاری یکی از مهمترین مسائل چند ماه اخیر در افغانستان بود که همواره در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته است.

سازمان‌های بین المللی وابسته به ملل متحد نیز همواره از کمبود بودجه برای که کمک به مهاجران افغانستانی بازگشته به افغانستان می‌گویند.