شنیدن مشاهدات و نظرات خبرنگاران دو شبکه تلویزیونی ترکیه که در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه در کشورمان حضور داشتند و اخبار مربوطه را به کشورشان مخابره میکردند، خالی از لطف نیست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا شنیدن مشاهدات و نظرات خبرنگاران دو شبکه تلویزیونی ترکیه که در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه در کشورمان حضور داشتند و اخبار مربوطه را به کشورشان مخابره میکردند، خالی از لطف نیست. گورکان دمیر و علی اصغر چابوک با حضور در دفتر خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در آنکارا از هدف قرار گرفتن غیر نظامیان در حملات رژیم صهیونیستی تا حمله به صدا و سیمای ایران دیدگاه‌های خود را با مخاطبان در میان گذاشتند.