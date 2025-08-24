السلام علیک یا علی بن موسی الرضا «ع»
در سوگ امام رئوف و مهربانیهای بیپایانش، امام رضا (ع)، دلها به درد آمده و چشمها به اشک نشسته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
، هشتمین امام شیعیان، حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در سیام صفر به دست مامون به شهادت رسیدند؛ برای روز آخر ماه صفر و شب شهادت ایشان اعمال مخصوصی توصیه شده است.
اقامه عزا برای شهادت امام رضا (ع)، زیارت امام رضا (ع)، نماز حاجت حضرت امام رضا (ع)، زیارت امام هشتم و دعای بعد از زیارت امام رضا (ع)، صدقه دادن.
خواندن دعای پایان ماه صفر و خواندن نمازی چهار رکعتی از جمله اعمالیست برای این روز سفارش شده است.