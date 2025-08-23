پخش زنده
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خفر از برگزاری پرشور آیین مذهبی سوگواره غریبانه مدینه و طوس در روستای تاریخی تادوان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، علیاصغر طاهری باباناری گفت: این آیین مذهبی با حضور بیش از یکهزار نفر از اهالی و زائران صبح دیروز در جوار امامزاده این روستا برگزار شد و جلوهای از عشق و ارادت مردم به خاندان عصمت و طهارت را به نمایش گذاشت.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خفر افزود: برنامههای این آیین شامل سخنرانی، روضهخوانی، مداحی، شعرخوانی در وصف پیامبر اسلام (ص) و امام رضا (ع)، برپایی میز خدمت، اقامه نماز جماعت، موکبداری، اطعام عزاداران و توزیع شربت و شیرینی بود. حضور رادمهر موسوی، شاعر برجسته کشور و قرائت اشعاری در مدح اهلبیت (ع) نیز حال و هوای ویژهای به مراسم بخشید.
طاهری باباناری با اشاره به پیشینه این آیین گفت: این مراسم قدمتی طولانی در تادوان دارد و در ۱۲ سال اخیر با برنامهریزی منظم، پرشورتر از گذشته برگزار میشود. مستندسازی این رویداد انجام شده و پس از تکمیل مراحل اداری، به عنوان یکی از رویدادهای گردشگری مذهبی در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به ثبت خواهد رسید.
او بیان کرد: برگزاری چنین آیینهایی نهتنها موجب تقویت فرهنگ دینی و انسجام اجتماعی میشود، بلکه با توجه به حضور گردشگران و پژوهشگران، میتواند عاملی مؤثر در توسعه گردشگری مذهبی منطقه باشد.
او یادآور شد: روستای تاریخی تادوان افزون بر برگزاری آیینهای مذهبی ارزشمند، دارای آثار شاخصی همچون محوطه تاریخی تنگ تادوان، خانه گبریها، تل نقارهخانه، حمام تاریخی تادوان و غار تادوان است که ظرفیتهای فراوانی برای معرفی در سطح ملی و جذب گردشگران دارد.