در هفته دولت و با حضور وزیر بهداشت، ۱۴ طرح بهداشتی و درمانی در استان یزد به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد در گفت‌و‌گو با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: با بهره برداری از طرح‌های بیمارستانی، سلامت و اورژانس پیش بیمارستانی، ۱۸ هزار و ۵۱۴ متر مربع به زیر بنای حوزه سلامت استان اضافه می‌شود.

وی با بیان اینکه برای این طرح ها، ۸۴۴ میلیارد تومان هزینه شده است افزود: مرکز دیالیز پیشرفته و اندوسکوپی در اردکان، بیمارستان حضرت زینب اشکذر، ۷ مرکز جامع سلامت و خانه بهداشت در بافق، ابرکوه، تفت و یزد و ۴ اورژانس پیش بیمارستانی در ندوشن، دهشیر و بافق از طرح هاییست که مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.